الأربعاء 2025-10-08 01:45 م
 

الطاقة والمعادن: تراخيص محطات الغاز للمركبات تمنح بعد استيفاء المتطلبات

صورة توضيحية
صورة توضيحية
 
الأربعاء، 08-10-2025 01:19 م

الوكيل الإخباري-   أوضحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن الهيئة تتعامل مع ملف تراخيص محطات تزويد المركبات بالغاز الطبيعي، بمسؤولية عالية ضمن منظومة رقابية قائمة على الدراسات الفنية والتنظيمية الدقيقة.

اضافة اعلان


وقالت الناطقة الإعلامية باسم الهيئة، تحرير القاق إن منح التراخيص يتم بعد التحقق من استيفاء جميع المتطلبات ضمن معايير السلامة والأمان، وبما يضمن جاهزية المحطات وكفاءتها وقدرتها على تلبية احتياجات السوق والطلب المتوقع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.


وأكدت أن الهيئة تعمل ضمن أطر تشريعية واضحة وإجراءات شفافة تضع استقرار القطاع وحماية المستهلك في مقدمة أولوياتها، وتواصل دورها كمنظّم ورقيب مسؤول على قطاع الطاقة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويعزز ثقة المواطنين والمستثمرين بمنظومة الطاقة الكهربائية في الأردن.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

غع

تكنولوجيا أبل تستعد لإطلاق نظارة ذكية.. إليك 5 ميزات متوقعة

5

تكنولوجيا فيسبوك يطوّر ميزة Reels لمنافسة تيك توك ويوتيوب

ؤلع

أخبار الشركات شراكة استراتيجية بين "جورج أبوزيد وشركاه" و"المناصير للزيوت والمحروقات" لإطلاق حملة الشتاء في مراكز الخدمة

ى

تكنولوجيا غوغل توسّع ميزة البحث بالذكاء الاصطناعي إلى 40 دولة جديدة

عمر ياغي

أخبار محلية فوز الأردني عمر ياغي بجائزة نوبل للكيمياء

تعبيرية

أخبار محلية المجلس الأعلى للسكان: استقرار معدلات الطلاق في الأردن خلال 2015-2024

36

طب وصحة "كسل اليقطين".. خطوات بسيطة لتجاوز إرهاق الخريف

صورة توضيحية

أخبار محلية الطاقة والمعادن: تراخيص محطات الغاز للمركبات تمنح بعد استيفاء المتطلبات



 
 





الأكثر مشاهدة