اعلان صادر عن السفارة المصرية في عمّان

الوكيل الإخباري- أعلنت سفارة جمهورية مصر العربية في عمان، عن تعطيل العمل بالقسم القنصلي يوم الخميس المقبل بمناسبة عيد القوات المسلحة المصرية 6 أكتوبر.

وأشارت السفارة في بيان إلى أنه سيتم البدء باستقبال وتسليم المعاملات القنصلية صباح يوم الأحد 12 تشرين الأول الحالي.