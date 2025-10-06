الإثنين 2025-10-06 06:14 م
 

اعلان صادر عن السفارة المصرية في عمّان

الإثنين، 06-10-2025 05:08 م

الوكيل الإخباري- أعلنت سفارة جمهورية مصر العربية في عمان، عن تعطيل العمل بالقسم القنصلي يوم الخميس المقبل بمناسبة عيد القوات المسلحة المصرية 6 أكتوبر.

وأشارت السفارة في بيان إلى أنه سيتم البدء باستقبال وتسليم المعاملات القنصلية صباح يوم الأحد 12 تشرين الأول الحالي.


وبينت انه يمكن التواصل في حالات الطوارئ على الرقم (07860666).

 
 
