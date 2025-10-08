وزير السياحة والآثار يرعى حفل تخريج كلية عمون الجامعية التطبيقية

الوكيل الإخباري- رعى وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، أمس الثلاثاء، حفل تخريج طلبة كلية عمون الجامعية التطبيقية في تخصصات بكالوريوس الإدارة الفندقية، وبكالوريوس الإدارة الفندقية / إدارة أعمال الفعاليات، ودبلوم إدارة الفنادق، وفنون الطهي، بحضور رئيس هيئة المديرين للشركة الأردنية للتعليم الفندقي والسياحي العين ميشيل نزال، وأمين عام وزارة السياحة والآثار، ومدير عام دائرة الآثار العامة، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة، ومديرعام صندوق كفاءات المستقبل، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني وعدد من ممثلي الجمعيات السياحية وشركاء الكلية، وأعضاء مجلس الأمناء والهيئتين الأكاديمية والإدارية، وأهالي الخريجين.



وأعرب الوزير حجازين في كلمة خلال الحفل عن اعتزازه بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الكلية في مجالي التعليم الفندقي والسياحي، مشيدًا بدورها في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية القادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي.

وأكد أن قطاع السياحة يُعدّ أحد أعمدة التنمية الوطنية ومحورًا أساسيًا في تعزيز مكانة الأردن السياحية إقليميًا ودوليًا، لافتًا إلى أن الأردن يمتلك مقومات فريدة تؤهله لأن يكون وجهة سياحية متميزة على مدار العام.



وقال حجازين: "قد لا نستطيع أن نزرع شجرة في كل مكان، ولا أن نقيم مصنعًا في كل موقع، لكننا نستطيع أن نطور منتجًا سياحيًا في أي مكان من هذا الوطن، فالأردن أرض غنية بقصصها، نابضة بتراثها، ومفعمة بجمالها الذي لا ينضب".



من جهتها، عبّرت مسير أعمال الكلية الدكتورة ذهب البراري عن فخرها بخريجي الكلية، مؤكدة حرص الكلية على تمكين طلبتها علميًا وعمليًا ليكونوا سفراء متميزين في مؤسسات القطاع السياحي والفندقي.



وتخلل الحفل كلمات للخريجين، وعرض مصور لقصة نجاح مميزة، وتكريم أوائل الطلبة وتسليم الشهادات والدروع التقديرية، إلى جانب تقديم درع الكلية لوزير السياحة والآثار تقديرًا لرعايته الكريمة للحفل.



واختُتمت الفعالية بتقطيع كعكة التخرج والتقاط الصور التذكارية مع الخريجين وأسرهم، وسط أجواء احتفالية عبّر فيها الحضور عن فخرهم بهذا الإنجاز.

