شراكة استراتيجية بين "جورج أبوزيد وشركاه" و"المناصير للزيوت والمحروقات" لإطلاق حملة الشتاء في مراكز الخدمة

تهدف هذه الحملة المشتركة إلى تعزيز مستوى الخدمة المقدمة للعملاء في مراكز الخدمة خلال موسم الشتاء، من خلال تقديم فحوصات شاملة للمركبات، وعروض خاصة على الاطارت، وخدمات الصيانة الوقائية التي تضمن راحة وأمان السائقين على الطرقات في الظروف الجوية المختلفة.
تشمل حملة الشتاء مجموعة من المزايا للعملاء، منها:
فحص مجاني للسيارة يشمل 15 نقطة في المركبة
عروض وخصومات خاصة على الاطارات ، البطاريات ، اللمبات وزيوت المحركات.
وتؤكد هذه الشراكة بين الشركتين على أهمية التكامل بين الشركات المحلية الرائدة في تقديم حلول متكاملة للعملاء، بما يعزز من ثقتهم ورضاهم، ويعكس التزام الطرفين بالمسؤولية المجتمعية ودعم سلامة السائقين على الطرق.
يذكر أن شركة المناصير للزيوت والمحروقات من أوائل الشركات الرائدة محلياً في بناء وتشغيل سلسلة من محطات الوقود حيث تم تشغيل أولى محطاتها عام 2001 بشكل جذاب ومميز وبمواصفات عالمية تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، وحرصت الشركة منذ البداية على إستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية لخدمة زبائنها وروادها و تقديم خدمات الدفع المختلفة والأكثر تطوراً بالمملكة. وتضم الشركة بكادرها أكثر من 3000 موظف وتشغل ما يزيد عن 120 محطة وقود عاملة، وتقوم بنقل وتزويد المحروقات لـ 55 محطة وقود عاملة بالمملكة كموزع معتمد ، وتقدم خدمات أخرى عديدة بمحطاتها مثل سلسلة من الأسواق التجارية (لومي ماركت) التي تزيد عن 77 فرع ، ومطاعم الوجبات السريعة والصيدليات والخدمات البنكية وخدمة الصراف الآلي وخدمة السيارات وعدد من المحلات التجارية المتنوعة لتوفر خدمات متكاملة في مكان واحد لتوقف العملاء.
