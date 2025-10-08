الرئيس المصري: أدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه

وقال السيسي، في كلمة خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، إن مصر حريصة على التفاعل الإيجابي مع القضية الفلسطينية، مشيدا بجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب على غزة.
وأشار إلى أن الرئيس الأميركي أرسل مبعوثيه بتكليف واضح بالعمل على إنهاء حرب غزة، موجهًا رسالة للرئيس ترامب بمواصلة دعمه للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.
ووجّه الرئيس المصري، رسالة للرئيس ترامب بمواصلة دعمه للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، مضيفًا: أدعو الرئيس ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه.
وقال السيسي، إن مصر تستطيع تجاوز التحديات بوحدة المصريين وتماسكهم وصلابتهم، ولا أحد يستطيع تهديد الدولة المصرية.
وأوضح أن الدولة المصرية تستطيع تجاوز أي تحدٍ والتصدي لأي خطر، مؤكدًا أن الدولة تمكنت من التغلب على الإرهاب، والوضع في مصر مطمئن.
