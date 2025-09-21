أمانة عمان تواصل اعمال صيانة الأدراج

01:46 م

الوكيل الإخباري- تواصل أمانة عمان الكبرى تنفيذ أعمال صيانة الأدراج في المناطق التابعة لها وذلك ضمن خطتها المستمرة لإعادة تأهيلها في إطار سعيها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين





وتشمل اعمال الصيانة اعادة تأهيل 150 درجا ضمن منطقة اليرموك، و راس العين، و بدر نزال، و طارق، والعبدلي، وزهران، وصويلح، والمدينة، اضافة الى أبو نصير



حيث تقوم الامانة باعادة تأهيل الادراج الخرسانية القديمة والمتهالكة، التي تخدم الأحياء السكنية، من خلال إزالتها وإعادة إنشاؤها حسب التصاميم والأسس الهندسية الصحيحة، بما يحقق الديمومة والسلامة عامة.



واشارت الامانة انه تم تأهيل 50 درجا ضمن هذه المرحلة، مع وجود ما يزيد عن 14,000 درج في المناطق التابعة لها.



واكدت الامانة ان العمل ما زال مستمرًا لاستكمال جميع الأدراج التي تحتاج إلى صيانة، وذلك للمحافظة على الديمومة والسلامة العامة .