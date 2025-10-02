الخميس 2025-10-02 07:15 م
 

لبنان .. توقيف صاحب جهاز الليزر المستخدم لإضاءة صخرة الروشة

لبنان .. توقيف صاحب جهاز الليزر المستخدم لإضاءة صخرة الروشة
لبنان .. توقيف صاحب جهاز الليزر المستخدم لإضاءة صخرة الروشة
 
الخميس، 02-10-2025 06:01 م
الوكيل الإخباري-   استجوب القضاء اللبناني، اليوم الخميس، شخصين في ملف إضاءة صخرة الروشة بصورة أميني عام "حزب الله" السابقين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين.اضافة اعلان


وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "التحقيقات في ملف مخالفة قرار رئيس الحكومة نواف سلام وإضاءة صخرة الروشة بصورة أميني عام "حزب الله" السابقين السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، تواصلت اليوم".

وأضافت: "جرى استجواب شخصين، بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الذي أمر بترك أحدهما بسند إقامة والثاني رهن التحقيق".

وأشارت إلى أن الأخير هو صاحب جهاز الليزر الذي جرى عبره إضاءة الصخرة بالصورتين.

كما أفادت الوكالة بأنه تم استدعاء ثلاثة أشخاص آخرين لاستجوابهم في هذه القضية يوم غد الجمعة.

وكان "حزب الله" قد خالف قرار منع التجمعات الواسعة خلال الفعالية، حيث عرض نصرالله وصفي الدين على صخرة الروشة، وذلك في إحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتيالهما.

وعقب ذلك، أصدر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بيانا اعتبر فيه أن "ما حصل في منطقة الروشة يشكل مخالفة صريحة لمضمون الموافقة المعطاة من قبل محافظ مدينة بيروت لمنظمي التحرك، والذي نص بوضوح على عدم إنارة صخرة الروشة مطلقا لا من البر ولا من البحر أو من الجو، وعدم بث أي صور ضوئية عليها".

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

انخفاض كبير على أسعار الذهب محلياً مساء الخميس

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب محلياً مساء الخميس

ا

أخبار محلية جمعية العلاج الطبيعي الأردنية تنظم نشاطًا توعويًا في دار المسنين

ا

أسواق ومال البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة مجددا

بوتين: مواجهة دولية محتملة "من أجل المصالح" ورفض لهيمنة الغرب

عربي ودولي بوتين: مواجهة دولية محتملة "من أجل المصالح" ورفض لهيمنة الغرب

رئيس حكومة المغرب: نتجاوب مع مطالب الشباب ومستعدون للحوار

عربي ودولي رئيس حكومة المغرب: نتجاوب مع مطالب الشباب ومستعدون للحوار

انطلاق عروض "أيام أفلام جنوب أفريقيا" غدا

أخبار محلية انطلاق عروض "أيام أفلام جنوب أفريقيا" غدا

ل

أخبار محلية مركز صحي عجلون الشامل يباشر عمله في مبنى مديرية الصحة

م

أخبار محلية وزير السياحة يلتقي مديري فنادق في عمان



 
 





الأكثر مشاهدة