الخميس 2025-04-24 08:25 م
 

أمين عام وزارة الخارجية يلتقي وفدًا برلمانيا جورجيا

أمين عام وزارة الخارجية يلتقي وفدًا برلمانيًا جورجيًا
أمين عام وزارة الخارجية يلتقي وفدًا برلمانيًا جورجيًا
 
الخميس، 24-04-2025 07:21 م
الوكيل الإخباري-   استقبل أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ماجد القطارنة، الخميس، وفدًا برلمانيًا جورجيًا برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الجورجي نيكولوز سامخارادزه.اضافة اعلان


وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن وجورجيا، وتطويرها في مختلف المجالات، إضافةً إلى التطورات الإقليمية.
 
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