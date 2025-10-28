الثلاثاء 2025-10-28 11:52 ص
 

اختتام فعاليات منتدى أكاديمية الملكة رانيا "التعليم من أجل الغد"

أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلّمين
أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلّمين
 
الثلاثاء، 28-10-2025 10:27 ص

الوكيل الإخباري-   اختتمت أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلّمين أعمال منتداها السنوي للعام 2025 الذي انعقد تحت عنوان "التعليم من أجل الغد: تعزيز المواطنة والقيم في عالم متغيّر"، بمشاركة نخبة من التربويين وصنّاع القرار والباحثين من أكثر من 71 دولة، فيما تجاوز عدد المسجّلين أحد عشر ألف مشارك من داخل الأردن وخارجه.

المنتدى جاء ليجسّد رؤية الأكاديمية في تمكين المعلّمين، وتبادل المعرفة والخبرات التربوية، ضمن منصة حوارية تجمع التربويين والخبراء وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم، من أجل مستقبل تعليمي يُعزّز القيم، ويُرسّخ روح المواطنة، ويُسهم في بناء أجيال مسؤولة وفاعلة في مجتمعاتها.


وضمّ المنتدى هذا العام 39 جلسة حوارية وورشة عمل تفاعلية قدّمها 54 متحدثًا وخبيرًا دوليًا من مؤسسات تربوية وجامعات عالمية مرموقة، من بينها جامعة هارفارد – كلية الدراسات العليا في التربية (الولايات المتحدة الأميركية).

 
 
