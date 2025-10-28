فيديو يوثق اللحظات الأولى من زلزال تركيا

وثّقت كاميرات الهواتف انهيار عدد من المباني وتصاعد الغبار والدخان، فيما توجّهت فرق الإنقاذ فوراً إلى مواقع الانهيارات للبحث عن ناجين تحت الركام.
وأفاد وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، بأن فرق إدارة الكوارث والطوارئ بدأت عمليات المسح الميداني على الفور، مؤكداً التنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وذكر خبراء الزلازل أن الهزة وقعت في نفس المنطقة التي شهدت زلزالاً مدمراً عام 2023، ما يزيد من المخاوف لدى السكان.
اللهم أنتقم من تركيا أشد إنتقام
فأنهم عطشونا وقطعوا عنا الماء
يارب العالمين أرنا فيهم قوتك يا عزيز يا جبار .... pic.twitter.com/6dL3Yr2VnR
-
أخبار متعلقة
-
جدة تركية تفاجئ حفيدها بهدايا غير متوقعة يوم زفافه (فيديو)
-
إعصار ميليسا يقترب.. جامايكا على موعد مع كارثة غير مسبوقة - فيديو
-
إنقاذ سائحة إسبانية سقطت داخل هرم سنفرو في مصر - صورة
-
بقي رأسه فقط فوق السطح.. عملية بطولية لإنقاذ بريطاني من الرمال المتحركة
-
وفاة رضيع ألقته شقيقته من الطابق الرابع في روسيا
-
اكتشاف مثير يفك أسرار "المطر الشمسي" الغامض
-
مضيفة تكشف سبب تقديم الماء للركاب "سِرّاً" في الرحلات الجوية
-
ثعابين كبيرة تثير رعب السياح في فنادق سريلانكا