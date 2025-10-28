الثلاثاء 2025-10-28 11:55 ص
 

فيديو يوثق اللحظات الأولى من زلزال تركيا

الثلاثاء، 28-10-2025 10:36 ص

الوكيل الإخباري-   ضرب زلزال قوي منطقة غرب تركيا اليوم الثلاثاء، عند الساعة 22:48 بتوقيت تركيا، مما أثار حالة من الذعر بين السكان. وأفادت التقارير أن الهزة، التي بلغت عمق 10 كيلومترات، شعر بها سكان مدن عدة، منها إسطنبول وإزمير.

وثّقت كاميرات الهواتف انهيار عدد من المباني وتصاعد الغبار والدخان، فيما توجّهت فرق الإنقاذ فوراً إلى مواقع الانهيارات للبحث عن ناجين تحت الركام.

وأفاد وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، بأن فرق إدارة الكوارث والطوارئ بدأت عمليات المسح الميداني على الفور، مؤكداً التنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وذكر خبراء الزلازل أن الهزة وقعت في نفس المنطقة التي شهدت زلزالاً مدمراً عام 2023، ما يزيد من المخاوف لدى السكان.

