دراما رمضان 2026 تشهد عودة نجوم كبار بعد غياب

عودة نجوم الفن في دراما رمضان 2026
 
الوكيل الإخباري-   يستعد الموسم الرمضاني لعام 2026 لسباق قوي مع عودة عدد من أبرز نجوم الفن العربي بعد غياب لعدة سنوات، حيث يجمع الموسم بين الدراما الاجتماعية والإثارة والتشويق:

يسرا تعود بعد عامين بمسلسل جديد بشخصية سيدة أرستقراطية، يبدأ تصويره نهاية نوفمبر.
ماجد الكدواني بطل مسلسل "سنة أولى طلاق" في 15 حلقة، يناقش العلاقات الزوجية بالكوميديا والدراما.
يوسف الشريف يعود بعد أربع سنوات بمسلسل غموض وتشويق بعنوان "فن الحرب".
محمد إمام يطل بـ"الكنغ" في 30 حلقة، يجمع بين الأكشن والدراما الاجتماعية، مع ميرنا جميل.
خالد النبوي يقدم قصة إنسانية وطنية في مسلسل جديد، تصويره قريباً.
أمير كرارة بمسلسل الإثارة "رأس الأفعى" مع كارولين عزمي وشريف منير.
كريم محمود عبد العزيز يعود بـ"دم حر"، دراما بوليسية واجتماعية.
هند صبري تعود بعد أربع سنوات بمسلسل جديد.
تاج حيدر تعود للدراما السورية بمسلسل "أنا وهي وهيا" مع باسل خياط ولجين إسماعيل وريهام القصار.
كارين رزق الله ويورغو شلهوب يجتمعان مجدداً بعد عقد من الزمن في عمل جديد عبر شاشة "أم تي في".


ويبدو أن الموسم الرمضاني 2026 سيكون محطة قوية لعودة الأسماء الكبيرة، ما قد يعيد الزخم الحقيقي للدراما العربية ويستقطب نسب مشاهدة مرتفعة.

 

