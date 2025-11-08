السبت 2025-11-08 07:45 م
 

وزير السياحة يترأس اجتماع لجنة الأعضاء المنتسبين لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة

السبت، 08-11-2025 05:06 م
الوكيل الإخباري-   ترأس وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، اجتماع لجنة شؤون الأعضاء المنتسبين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وذلك على هامش أعمال الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض.اضافة اعلان


وأكد الدكتور حجازين خلال الجلسة، أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في تعزيز مساهمة القطاع الخاص وتحفيز الشراكة مع القطاع العام في الدول الأعضاء، بما يسهم في تطوير صناعة السياحة وتنمية المجتمعات المحلية ورفع كفاءة العاملين في القطاع.

وعلى هامش الاجتماعات، التقى الدكتور حجازين، بالأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة شيخة ناصر النويس، حيث نقل إليها تهاني حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة انتخابها كأول امرأة في العالم تتولى هذا المنصب الرفيع، وثاني شخصية عربية بعد الدكتور طالب الرفاعي.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الأردن والمنظمة، إلى جانب دعوة الأمين العام للمنظمة لزيارة المملكة في مطلع المرحلة المقبلة، للاطلاع على التجارب السياحية الأردنية الرائدة.

كما التقى الدكتور حجازين، بحضور سفير المملكة في الرياض، بعدد من نظرائه وزراء السياحة في كل من سوريا والكويت وتونس واليونان وفنزويلا، حيث جرى بحث آفاق التعاون المشترك في مجالات تبادل الخبرات والتسويق السياحي المشترك، وتفعيل الربط الجوي وتنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تهدف إلى تطوير النشاط السياحي بين الدول.
 
 
