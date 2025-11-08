السبت 2025-11-08 07:45 م
 

مديرية مكافحة التسول: ضبط 741 متسولاً ومتسولة الشهر الماضي

السبت، 08-11-2025 05:18 م
الوكيل الإخباري-   أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تقرير إنجازاتها لشهر تشرين الأول الماضي، رصدت فيه أبرز الخدمات التي قدمتها.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان صحفي، السبت، إنها استقبلت (7859) دراسة لغايات إصدار بطاقات التأمين الصحي، و(135) معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت (130) معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة، و(1779) معاملة متعلقة بالإعفاء من تصاريح العمل.

ووفق التقرير، فقد تم إلحاق (47) طفلاً في دور رعاية الأطفال الإيوائية، فيما بلغ عدد الأطفال الذين تم تسليمهم لأسر بديلة (21) طفلاً، كما تم ترخيص (9) حضانات.

وبين التقرير أن عدد النساء والأطفال المستفيدين من خدمات مكاتب الخدمة الاجتماعية - إدارة حماية الأسرة والأحداث (221) حالة، فيما بلغ عدد الأحداث المستفيدين من خدمات دور تربية وتأهيل الأحداث التابعة للوزارة (264) حدثاً، استفاد منهم (94) حدثاً من برامج التأهيل المهني، أما فيما يتعلق بعدد الأطفال العاملين الحاصلين على خدمات وتدخلات نفسية واجتماعية حسب منهجية إدارة الحالة فبلغ (44) طفلاً.

وعن أعمال مديرية مكافحة التسول، كشف التقرير عن إجراء (572) حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط (741) متسولاً ومتسولة.

وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، فقد بلغ العدد التراكمي للجمعيات المسجلة والقائمة بموجب قانون الجمعيات النافذ (6025) جمعية، حيث جرى تسجيل (25) جمعية جديدة، بينما بلغ عدد طلبات تعديل الأنظمة الأساسية للجمعيات (114) جمعية، وعدد الجمعيات التي تم حلها (49) جمعية، وعدد الهيئات المؤقتة التي أنهت أعمالها هيئتين إداريتين مؤقتتين، فيما بلغ عدد الهيئات المؤقتة القائمة (20) هيئة، وعدد لجان الحل التي أنهت أعمالها (10) لجان، وعدد الجمعيات التي تم توجيه إنذار لها (5) جمعيات.

وبحسب بيانات التقرير لأعمال صندوق المعونة الوطنية، بلغ عدد الأسر الإجمالي المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية (248343) أسرة، وعدد الأسر المستفيدة من برنامج التدريب (310) أسرة، فيما بلغت نسبة الاستجابة على الاتصالات التي وردت إلى الصندوق 87٪.
 
 
