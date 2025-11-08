السبت 2025-11-08 07:46 م
 

سوريا: القبض على مسؤول أمني بنظام الأسد في اللاذقية

السبت، 08-11-2025 05:53 م
الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية السورية، السبت، القبض على آصف محسن يونس محمد، المساعد أول سابقاً في أمن الدولة بمحافظة اللاذقية شمال غربي البلاد. وقالت الوزارة إنه "متورط في جرائم ضد المدنيين أيام النظام المخلوع".اضافة اعلان


وكما أوضحت على حسابها الرسمي بمنصة "تليغرام"، أن "مديرية الأمن الداخلي في منطقة جبلة، قبضت على المساعد الأول سابقاً في أمن الدولة بمحافظة اللاذقية".

وأضافت أن القبض على المذكور تم ضمن عملية أمنية نوعية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب باللاذقية.

إلى ذلك، أشارت إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت تورطه في ارتكاب سلسلة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق أبناء المحافظة خلال حكم النظام السابق، بينها الاعتقال التعسفي، والتغييب القسري لعدد من المواطنين السوريين وابتزازهم.

وبينت الوزارة أن المذكور أُحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

