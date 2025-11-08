السبت 2025-11-08 07:47 م
 

قطع المياه عن طهران ليلاً .. ووزير إيراني يعلن "خفض الاستهلاك"

السبت، 08-11-2025 05:32 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت إيران أنها تخطط لخفض استهلاك المياه بشكل دوري في طهران، في ظل مواجهة البلاد لإحدى أسوأ موجات الجفاف منذ عقود.اضافة اعلان


وقال وزير الطاقة عباس علي آبادي على التلفزيون الرسمي، اليوم السبت: "سيُمنع هذا الهدر، حتى لو تسبب في بعض الإزعاج".

وأفادت وسائل إعلام أن عمليات قطع المياه ليلاً جارية بالفعل في المدينة التي يزيد عدد سكانها على 10 ملايين نسمة.

وتواجه العاصمة الإيرانية أزمة مياه غير مسبوقة، وسط تحذيرات من إمكانية إخلائها إذا استمر الوضع من دون تدخل عاجل.

وسبق أن حذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من أن طهران قد تواجه قريبًا نقصًا كارثيًا في المياه، وربما تضطر السلطات إلى إخلاء المدينة إذا لم تتساقط الأمطار قريبًا.

وقال بزشكيان إن إيران "تقف على حافة أزمة متعددة الأبعاد، تشمل الانهيار الاقتصادي والجفاف والاضطرابات الاجتماعية"، مشيرًا إلى أن سكان العاصمة وبنيتها التحتية المرهقة يجعلون المدينة معرضة بشدة لمخاطر الجفاف المتفاقم.

سكاي نيوز
 
 
