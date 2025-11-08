السبت 2025-11-08 07:46 م
 

وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديتي الصفاوي والمفرق

السبت، 08-11-2025 05:44 م
الوكيل الإخباري-  تفقد وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، اليوم السبت، بلديتي الصفاوي والمفرق الكبرى، واطلع على مستوى الخدمات وجاهزية البلديتين لفصل الشتاء.اضافة اعلان


واجتمع المصري، خلال زيارته إلى بلدية الصفاوي، مع موظفي البلدية واستمع إلى إيجاز حول سير العمل والمشروعات القائمة والإجراءات المالية والإدارية والتحديات التي تواجه البلدية، ثم قام بجولة ميدانية شملت عددًا من المناطق، اطلع خلالها على مستوى النظافة العامة وأعمال الصيانة وتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار ومجاري الأودية استعدادًا للشتاء.

وزار الوزير موقع الشجرة المباركة في منطقة البقعاوية، التي استظل تحتها الرسول (محمد صلى الله عليه وسلم)، موعزًا بتنفيذ مطالب المسؤولين عن الموقع.

كما التقى المصري رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى، محمد الفايز، وموظفي البلدية، واستمع إلى إيجاز حول الجوانب الإدارية والمالية والخدمية، واطلع خلال جولة ميدانية داخل حدود البلدية على مستوى الخدمات المقدمة، وشملت الزيارة الوسط التجاري وعددًا من المناطق الحيوية.

وأكد وزير الإدارة المحلية أهمية الاستمرار في تنظيف مجاري الأودية والسيول وصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار ورفع مستوى النظافة العامة ضمن استعدادات البلديات للموسم الشتوي، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز جاهزية البلديات وقدرات كوادرها الفنية والإدارية.

وشدد على أهمية استفادة المواطنين من قرار مجلس الوزراء الصادر أخيرًا والمتعلق بالإعفاء الكامل من الغرامات ومنح الخصم على ضريبة المسقفات والمعارف، للتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين وتشجيعهم على تسديد التزاماتهم قبل نهاية العام.
 
 
