أوقاف الكورة تخرج 3500 طالب من مراكز تحفيظ القرآن الكريم

الوكيل الإخباري- خرجت مديرية أوقاف لواء الكورة غرب إربد، مساء أمس الثلاثاء، 3500 طالب وطالبة من المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم، خلال حفل أقامته المديرية. اضافة اعلان





وحضر فعاليات التخريج متصرف لواء الكورة الدكتور باسم الخلايلة، والنائبة آيات بني عيسى، وعدد من مديري الدوائر ووجهاء اللواء وأهالي الطلبة.



وقال مدير أوقاف الكورة عبد السلام نصير، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المراكز الصيفية أقيمت هذا العام تحت شعار: "يدًا بيد، من المخدرات نحمي أجيال الغد"، ضمن فلسفة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في بناء مجتمع آمن ومستقر، وحماية الأجيال من المخدرات، موضحًا أن المراكز تتماشى مع المناهج التربوية والدروس والعبر المستقاة من القرآن الكريم، الذي جاء لتهذيب الأخلاق والسلوك.



وأكد نصير أهمية الدور الذي تضطلع به الوزارة، ضمن فلسفتها في دعم المراكز الصيفية وتحفيظ القرآن الكريم، واستغلال أوقات فراغ الطلبة بما ينفعهم في الدنيا والآخرة، مشيرًا إلى أن هذه المراكز لا تقتصر على تعليم كتاب الله، بل تسهم كذلك في بناء شخصية متوازنة للأبناء فكريًا وسلوكيًا، وتحصينهم من الأفكار المنحرفة والآفات المجتمعية، وفي مقدمتها آفة المخدرات، انسجامًا مع شعار هذا العام.



وقال متصرف لواء الكورة الدكتور باسم الخلايلة، إن مراكز تحفيظ القرآن الكريم تغرس القيم الوطنية والأخلاقية والسلوكية لدى الطلبة.



وكرّمت مديرية أوقاف الكورة أوائل المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن، وتم توزيع الشهادات والجوائز التقديرية عليهم.