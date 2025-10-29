النشامى يرفعون علم الأردن عالياً بعد فوزهم باللقب القاري

07:54 م

الوكيل الإخباري- نجح المنتخب الوطني لكرة القدم لقصار القامة في تجاوز التحديات والتغلب على الصعوبات، حين انبرى للمشاركة في بطولة غرب آسيا لسباعيات الكرة، قبل أن ينتزع اللقب عن جدارة واستحقاق، وبالعلامة الكاملة. اضافة اعلان





واستضافت اللجنة البارالمبية الأردنية وبالتعاون مع اتحاد غرب آسيا بطولة منتخبات قصار القامة، بمشاركة منتخبات الأردن ولبنان وسورية والعراق، حيث جرت المباريات في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، قبل أن يتمكن لاعبو الأردن من حصد اللقب عقب الفوز على المنتخب العراقي في المباراة النهائية التي جرت الاثنين الماضي، وسط عبارات الإطراء والإشادة.



واللافت في هذا الإنجاز الأردني أنه جاء من رحم المعاناة، حيث جاء تشكيل المنتخب بجهود فردية للجنة البارالمبية والقائمين على المنتخب، الذين وجدوا صعوبة في اختيار اللاعبين بسبب عدم وجود دوري لهذه الفئة، ما دفع اللجنة البارالمبية للبحث عن اللاعبين وتجميعهم وتدريبهم، وسط إصرار من قبل نجوم المنتخب على التغلب على الصعوبات وتحقيق الإنجاز الذي رفع علم الوطن عالياً في هذا المحفل القاري.



ونجح لاعبو المنتخب في تقديم مستويات فنية متميزة، رغم كثافة المباريات التي كانت تقام بشكل يومي، لينجحوا في الوصول إلى القمة التي دفعتهم للتفكير في البحث عن إنجازات أخرى في الفترة المقبلة.



وعلى الصعيد الإداري، تفوقت اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور عمر هنداوي في تنظيم هذه البطولة التي جاءت أنيقة ومتميزة فنياً وإدارياً، بشهادة المنتخبات المشاركة التي وجهت الشكر والتقدير للجنة البارالمبية على هذا التنظيم الأنيق لهذه البطولة المميزة والمشاركة الجيدة.



وعبر هنداوي عن فخره بنجاح هذه البطولة فنياً وإدارياً، معتبرًا أن المنتخب الوطني لقصار القامة ساهم في رفع علم الأردن عالياً من خلال الفوز بالبطولة عن جدارة واستحقاق.



وقال: "فخورون بلاعبينا الذين قدموا مباريات متميزة، منحتهم اللقب رغم الصعوبات التي واجهوها في البدايات"، موجهاً الشكر للكادر الفني واللاعبين على هذا الإنجاز الكبير.



كما بذل رئيس قسم رياضة قصار القامة في اللجنة البارالمبية الأردنية، لؤي الصمادي، جهداً ملحوظاً وناجحاً.



وجاء تتويج "النشامى" بعد أداء استثنائي قدّمه اللاعبون طوال مشوار البطولة، حيث أظهروا روحًا قتالية عالية وانضباطًا تكتيكيًا مميزاً، إلى جانب المهارة واللمسة الهجومية الحاسمة، وسط دعم جماهيري كبير رافق المنتخب في جميع مبارياته.



وشهدت البطولة فوز علي البدور من المنتخب الأردني بجائزة أفضل لاعب، في إنجاز فردي جديد أضيف إلى إنجاز المنتخب الجماعي.



يشار إلى أن زياد الظواهرة أشرف باقتدار على تدريب منتخب قصار القامة، وتولى عادل نظمي مهمة المدير الإداري بحنكة وتميز، فيما أبدع لؤي الصمادي في منصب المدير العام لمنتخب قصار القامة.

