تراجع كبير في مخزونات النفط في أمريكا

وذكرت الإدارة أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 24 أكتوبر الحالي بواقع 6.9 مليون برميل، بعد ارتفاعه في الأسبوع السابق بمقدار مليون برميل.
وفي ظل التراجع الكبير، أصبح المخزون 416 مليون برميل أي بما يقل بنسبة 6% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.
وذكرت الإدارة أن مخزون البنزين تراجع بواقع 5.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليصبح أقل 3% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.
وتراجع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 3.4 مليون برميل ليظل أقل بنسبة 8% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.
