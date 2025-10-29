الأربعاء 2025-10-29 10:03 م
 

تراجع كبير في مخزونات النفط في أمريكا

تراجع كبير في مخزونات النفط في أمريكا
تراجع كبير في مخزونات النفط في أمريكا
 
الأربعاء، 29-10-2025 08:36 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بعد تراجعه في الأسبوع السابق.اضافة اعلان


وذكرت الإدارة أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 24 أكتوبر الحالي بواقع 6.9 مليون برميل، بعد ارتفاعه في الأسبوع السابق بمقدار مليون برميل.

وفي ظل التراجع الكبير، أصبح المخزون 416 مليون برميل أي بما يقل بنسبة 6% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

وذكرت الإدارة أن مخزون البنزين تراجع بواقع 5.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليصبح أقل 3% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

وتراجع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 3.4 مليون برميل ليظل أقل بنسبة 8% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الثقافة تطلق مهرجان الأغنية الأردنية الشهر المقبل

أخبار محلية وزارة الثقافة تطلق مهرجان الأغنية الأردنية الشهر المقبل

ل

أخبار محلية وزير الاتصال الحكومي يرعى اختتام برنامج زمالة الصحافة للحوار

بشرى سارة لأهالي سحاب

أخبار محلية بشرى سارة لأهالي سحاب

غوتيرييش يدين الغارات الإسرائيلية على المدنيين في غزة

فلسطين غوتيرييش يدين الغارات الإسرائيلية على المدنيين في غزة

توضيح حكومي هام حول المدينة الجديدة "عمرة"

أخبار محلية توضيح حكومي هام حول المدينة الجديدة "عمرة"

تقرير: الصحفي أوستن تايس أعدم في سوريا بأمر من الأسد

عربي ودولي تقرير: الصحفي أوستن تايس أعدم في سوريا بأمر من الأسد

ل

أسواق ومال البنك الفيدرالي الأميركي يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

ب

خاص بالوكيل للمرة الثانية.. خبر سار للمقترضين الأردنيين



 
 



الأكثر مشاهدة