يوم وظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة في الكرك

وأكد الفتينات أهمية تفعيل مبدأ التشاركية بين القطاع العام والخاص، مؤكدا دور وزارة العمل في عقد مثل هذه اللقاءات من أجل توفير فرص عمل للأردنيين فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقدم مندوب شركة "برومين" نبذة عن طبيعة الوظائف المطلوبة للشركة.
وقام المشاركون في اليوم الوظيفي بتعبئة الطلبات بمساعدة موظفي قسم التشغيل في مديرية عمل الكرك.
-
أخبار متعلقة
-
الاقتصاد الرقمي ترعى الحوار الأردني الفلسطيني حول الريادة
-
اختتام جلسات مؤتمر مجمع اللغة العربية السنوي
-
النشامى يرفعون علم الأردن عالياً بعد فوزهم باللقب القاري
-
الأمير الحسن بن طلال يزور مستشفى أطباء بلا حدود للجراحة التقويمية ويثني على دوره الإنساني
-
"تطوير العقبة": الشركة تسعى لجعل المدينة ضمن أفضل 100 مدينة للعيش عالمياً
-
وفد عراقي يطلع على التجربة الأردنية في بدائل العقوبات السالبة للحرية
-
الجامعة الهاشمية والسفارة الألمانية تبحثان التعاون التقني
-
مركبتان جديدتان لدعم مبتوري الأطراف في غزة سترسل في أقرب وقت ممكن