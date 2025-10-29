يوم وظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة في الكرك

07:07 م

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية عمل الكرك بالتعاون مع شركة "برومين الأردن" اليوم الأربعاء يوما وظيفيا في غرفة تجارة الكرك للأشخاص ذوي الإعاقة بحضور مدير عمل الكرك حمد الفتينات ومشاركة عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف أنحاء المحافظة. اضافة اعلان





وأكد الفتينات أهمية تفعيل مبدأ التشاركية بين القطاع العام والخاص، مؤكدا دور وزارة العمل في عقد مثل هذه اللقاءات من أجل توفير فرص عمل للأردنيين فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة.



وقدم مندوب شركة "برومين" نبذة عن طبيعة الوظائف المطلوبة للشركة.



وقام المشاركون في اليوم الوظيفي بتعبئة الطلبات بمساعدة موظفي قسم التشغيل في مديرية عمل الكرك.

