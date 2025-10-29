الأمير الحسن بن طلال يزور مستشفى أطباء بلا حدود للجراحة التقويمية ويثني على دوره الإنساني

الوكيل الإخباري- زار سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس منتدى الفكر العربي، مستشفى أطباء بلا حدود للجراحة التقويمية اليوم الأربعاء، والتقى عدداً من الأطباء والمسؤولين في المستشفى، وممثلين عن منظمات دولية، وأطباء من الخدمات الطبية الملكية.

وأثنى سموه خلال الزيارة على الاسهامات الفاعلة للمنظمة في التخفيف من آثار الحروب والاضطرابات، مؤكداً أهمية العمل الإنساني في تعزيز الكرامة الإنسانية.