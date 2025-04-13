إجراءات قانونية بحق معتدين على 120 شجرة حرجية في عجلون

وقال مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان، اليوم الأحد، إن الاعتداء تضمن تقطيع 100 شجرة سنديان و20 شجرة من القيقب بشكل غير قانوني، مشيرًا إلى أن كوادر الحراج، وخلال جولاتهم التفتيشية، تمكنوا من رصد المخالفة وتوثيقها في محضر ضبط رسمي.
وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين، وتحويل القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ العقوبات المناسبة، مؤكدًا أن حماية الغابات والحفاظ على الثروة الحرجية مسؤولية وطنية تتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف.
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