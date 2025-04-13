الأحد 2025-04-13 12:39 م
 

إجراءات قانونية بحق معتدين على 120 شجرة حرجية في عجلون

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 13-04-2025 12:30 م
الوكيل الإخباري-   تمكنت كوادر الحراج التابعة لمديرية زراعة محافظة عجلون من ضبط اعتداء على 120 شجرة حرجية من نوعي السنديان والقيقب في منطقة راسون، قُدرت قيمتها بنحو 12 ألف دينار.اضافة اعلان


وقال مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان، اليوم الأحد، إن الاعتداء تضمن تقطيع 100 شجرة سنديان و20 شجرة من القيقب بشكل غير قانوني، مشيرًا إلى أن كوادر الحراج، وخلال جولاتهم التفتيشية، تمكنوا من رصد المخالفة وتوثيقها في محضر ضبط رسمي.

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين، وتحويل القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ العقوبات المناسبة، مؤكدًا أن حماية الغابات والحفاظ على الثروة الحرجية مسؤولية وطنية تتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف.
 
gnews

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