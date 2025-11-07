مقتل ثلاثة أشخاص بضربة أميركية استهدفت قاربا يشتبه بتهريبه المخدرات في الكاريبي

ونشر هيغسيث لقطات فيديو جوية على منصة اكس تظهر الضربة التي قال إنها وقعت مثل سابقاتها في المياه الدولية واستهدفت "قاربا تديره منظمة مصنفة إرهابية".
ومنذ أوائل أيلول/سبتمبر، تشن الولايات المتحدة غارات جوية بشكل منتظم في منطقة البحر الكاريبي ضد قوارب تزعم أنها تابعة لعصابات تهريب المخدرات.
وبهذا الهجوم الأخير، يصل عدد القتلى جراء حملة واشنطن في الكاريبي إلى 70 شخصا على الأقل.
كما أعلنت إدارة ترامب عن تدمير 18 قاربا، دون تقديم أدلة على وجود صلات بين طواقم هذه القوارب وتهريب المخدرات.
وكتب هيغسيث على منصة اكس "إلى جميع إرهابيي المخدرات الذين يهددون بلادنا: إذا أردتم البقاء على قيد الحياة، توقفوا عن تهريب المخدرات. إذا واصلتم تهريب المخدرات القاتلة، فسنقتلكم".
-
أخبار متعلقة
-
نتنياهو: لا نطلب الإذن من أميركا بالتحرك
-
54 جريحا بانفجار مجهول المصدر في مسجد داخل مدرسة بالعاصمة الإندونيسية
-
روسيا تحظر بيع السجائر الإلكترونية
-
سماع دوي انفجارات قرب العاصمة السودانية
-
سوريا .. القبض على العميد المقداد الذي شارك بالهجوم على درعا 2018 - صورة
-
لبنان يخفّض كفالة الإفراج عن هانيبال القذافي
-
خبير عسكري مصري يفضح نوايا نتنياهو في إشعال الجبهة اللبنانية
-
قادة مؤتمر المناخ يقرون بفشل تحقيق هدف اتفاق باريس