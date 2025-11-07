الجمعة 2025-11-07 01:46 م
 

مقتل ثلاثة أشخاص بضربة أميركية استهدفت قاربا يشتبه بتهريبه المخدرات في الكاريبي

ضربة حركية قاتلة على سفينة تديرها منظمة "إرهابية" (أ ف ب)
ضربة حركية قاتلة على سفينة تديرها منظمة "إرهابية" في أمريكا
 
الجمعة، 07-11-2025 11:15 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث أن قواته استهدفت الخميس قاربا آخر يشتبه بتهريبه المخدرات في منطقة البحر الكاريبي، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.اضافة اعلان


ونشر هيغسيث لقطات فيديو جوية على منصة اكس تظهر الضربة التي قال إنها وقعت مثل سابقاتها في المياه الدولية واستهدفت "قاربا تديره منظمة مصنفة إرهابية".

ومنذ أوائل أيلول/سبتمبر، تشن الولايات المتحدة غارات جوية بشكل منتظم في منطقة البحر الكاريبي ضد قوارب تزعم أنها تابعة لعصابات تهريب المخدرات.

وبهذا الهجوم الأخير، يصل عدد القتلى جراء حملة واشنطن في الكاريبي إلى 70 شخصا على الأقل.

كما أعلنت إدارة ترامب عن تدمير 18 قاربا، دون تقديم أدلة على وجود صلات بين طواقم هذه القوارب وتهريب المخدرات.

وكتب هيغسيث على منصة اكس "إلى جميع إرهابيي المخدرات الذين يهددون بلادنا: إذا أردتم البقاء على قيد الحياة، توقفوا عن تهريب المخدرات. إذا واصلتم تهريب المخدرات القاتلة، فسنقتلكم".
 
 
