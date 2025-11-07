سعر الألمنيوم عالميا قرب أعلى مستوى في عام

وظلت الأسعار في الصين وبقية العالم قوية نسبياً في الأشهر الأخيرة، مدفوعة بصلابة الطلب وتباطؤ نمو الإنتاج. وارتفعت العقود المستقبلية في شنغهاي بنسبة 0.4 بالمئة، قبل أن تستقر حول 21675 يوان (ما يعادل 3,043 دولار) للطن ، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.
على نطاق أوسع، سجلت المعادن الأساسية ارتفاعات طفيفة في لندن، مع توقف المستثمرين لالتقاط الأنفاس بعد أسبوع باهت تعرضت خلاله الأسعار لضغوط، حيث أثرت المخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي، وحالة عدم اليقين حول وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب قوة الدولار، على أداء السوق.
وارتفع النحاس بنسبة 0.2 بالمئة، لكنه يتجه لتكبد خسارة أسبوعية تتجاوز 1 بالمئة في بورصة لندن للمعادن، بينما صعد الزنك 0.5 بالمئة متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية محدودة.
