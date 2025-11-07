الجمعة 2025-11-07 01:46 م
 

ارتفاع أسعار النفط عالميا

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 07-11-2025 11:47 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد 3 أيام من الانخفاض بسبب مخاوف فائض المعروض وتباطؤ الطلب.

اضافة اعلان


وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.44 بالمئة إلى 63.66 دولار للبرميل، فيما بلغ خام "غرب تكساس الوسيط" الأميركي 59.72 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.49 بالمئة.


ومن المتوقع، أن ينخفض خام "برنت" وخام "غرب تكساس الوسيط" بنحو 2 بالمئة هذا الأسبوع، مسجلين انخفاضًا للأسبوع الثاني على التوالي.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الذهب

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

طائر

أخبار محلية 10 ملايين طائر مهاجر يعبرون سماء الأردن سنويا

نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: لا نطلب الإذن من أميركا بالتحرك

لعلم الإندونيسي

عربي ودولي 54 جريحا بانفجار مجهول المصدر في مسجد داخل مدرسة بالعاصمة الإندونيسية

استأنف سعر خام الحديد تراجعه متجهاً نحو أكبر انخفاض أسبوعي منذ شباط، وسط ضعف الطلب على الصلب في الصين وتقلص هوامش أرباح المصانع، ما ضغط على المعنويات في السوق. وتراجعت أسعار خام الحديد المستخدمة في صن

أسواق ومال انخفاض أسعار الحديد عالميا

روسيا تحظر بيع السجائر الإلكترونية

عربي ودولي روسيا تحظر بيع السجائر الإلكترونية

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا

ضربة حركية قاتلة على سفينة تديرها منظمة "إرهابية" (أ ف ب)

عربي ودولي مقتل ثلاثة أشخاص بضربة أميركية استهدفت قاربا يشتبه بتهريبه المخدرات في الكاريبي



 
 



الأكثر مشاهدة