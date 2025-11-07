ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد 3 أيام من الانخفاض بسبب مخاوف فائض المعروض وتباطؤ الطلب.

اضافة اعلان



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.44 بالمئة إلى 63.66 دولار للبرميل، فيما بلغ خام "غرب تكساس الوسيط" الأميركي 59.72 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.49 بالمئة.