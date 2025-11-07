ارتفاع أسعار النفط عالميا

وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.44 بالمئة إلى 63.66 دولار للبرميل، فيما بلغ خام "غرب تكساس الوسيط" الأميركي 59.72 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.49 بالمئة.
ومن المتوقع، أن ينخفض خام "برنت" وخام "غرب تكساس الوسيط" بنحو 2 بالمئة هذا الأسبوع، مسجلين انخفاضًا للأسبوع الثاني على التوالي.
