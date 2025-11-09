إجراء عاجل من وزارة البيئة بعد تسرب مادة كيماوية داخل مدرسة خاصة

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن تشكيل الفريق يأتي في إطار حرصها على تعزيز إجراءات السلامة البيئية في المؤسسات التعليمية، والتنسيق المستمر مع الجهات التربوية والأمنية للحفاظ على سلامة الطلبة والعاملين، وضمان بيئة مدرسية صحية وآمنة.
وأضافت أنها تابعت، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حادث انسكاب مواد كيماوية وقع في إحدى المدارس الخاصة بالعاصمة عمّان، حيث تحركت فرق الوزارة فور ورود البلاغ إلى موقع الحادث، بحضور ممثلين عن الدفاع المدني والأمن العام.
وأوضحت الوزارة أنه بعد الكشف الميداني، تبيّن انسكاب مادة الأمونيا داخل مختبر المدرسة، مشيرة إلى أن الفرق البيئية اتخذت الإجراءات اللازمة من خلال فرز المواد الكيماوية المنتهية الصلاحية والتحفظ عليها، تمهيداً لنقلها إلى مركز معالجة النفايات الخطرة في سواقة، وفقاً للأصول والتعليمات البيئية المعتمدة.
