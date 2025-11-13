المياه : حملة ضبط الاعتداءات توفر 31,5 مليون متر مكعب خلال 2025

الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري/سلطة المياه ان حملات ضبط الاعتداءات من بداية العام الحالي وحتى بداية تشرين ثاني 2025 وفرت 31,5 مليون متر مكعب من خلال ضبط 68 بئر مخالف ، 11,519 خط مياه رئيسي و22 حفارة مخالفة ، إزالة 2653 اعتداء على قناة الملك عبد الله و79 اعتداء على أراضي الخزينة و119 اعتداء عن أراضي الخربة السمرا وضبط 182 صهريج مياه مخالف.

