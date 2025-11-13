المياه : حملة ضبط الاعتداءات توفر 31,5 مليون متر مكعب خلال 2025

الخميس 2025-11-13 11:45 ص
 

قالت وزارة المياه والري/سلطة المياه ان حملات ضبط الاعتداءات من بداية العام الحالي وحتى بداية تشرين ثاني 2025 وفرت 31,5 مليون متر مكعب من خلال ضبط 68 بئر مخالف ، 11,519 خط مياه رئيسي و22 حفارة مخالفة ،
الخميس، 13-11-2025 11:36 ص

قالت وزارة المياه والري/سلطة المياه ان حملات ضبط الاعتداءات من بداية العام الحالي وحتى بداية تشرين ثاني 2025 وفرت 31,5 مليون متر مكعب من خلال ضبط 68 بئر مخالف ، 11,519 خط مياه رئيسي و22 حفارة مخالفة ، إزالة 2653 اعتداء على قناة الملك عبد الله و79 اعتداء على أراضي الخزينة و119 اعتداء عن أراضي الخربة السمرا وضبط 182 صهريج مياه مخالف. 

ونوهت ان ذلك انعكس على توفير 7,2 مليون متر مكعب في قناة الملك عبد الله ، و23,4 مليون متر مكعب في مياهنا و600 الف متر مكعب في مياه اليرموك و200 الف متر مكعب مياه العقبة انعكست على تحسين تزويد مختلف المناطق .

 
 
