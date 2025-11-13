المياه : حملة ضبط الاعتداءات توفر 31,5 مليون متر مكعب خلال 2025

ونوهت ان ذلك انعكس على توفير 7,2 مليون متر مكعب في قناة الملك عبد الله ، و23,4 مليون متر مكعب في مياهنا و600 الف متر مكعب في مياه اليرموك و200 الف متر مكعب مياه العقبة انعكست على تحسين تزويد مختلف المناطق .
