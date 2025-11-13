الصفدي يجري مباحاثات مع وزير الخارجية الفيتنامي

10:41 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/753671 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية الفيتنامي لي هواي ترونج اليوم محادثات موسّعة ركّزت على وضع آليات لتنفيذ مخرجات المحادثات التي أجراها جلالة الملك عبدالله الثاني مع القيادة الفيتنامية أمس حول زيادة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. اضافة اعلان





واتفق الوزيران خلال لقائهما على هامش زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى فيتنام على عقد الاجتماع الأول للمشاورات السياسية في العام القادم لوضع خريطة طريق محدّدة لزيادة التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والصحة والتعليم والسياحة وغيرها من القطاعات الحيوية بما يضمن ترجمة مخرجات لقاءات جلالة الملك والقيادة الفيتنامية إلى خطوات عملية تنعكس إيجابًا على الأردن وفيتنام.



كما بحث الصفدي وترونج الاتفاقات التي سيعمل الأردن وفيتنام على توقيعها لإيجاد الأطر القانونية اللازمة لتوسعة التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.