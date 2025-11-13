الخميس 2025-11-13 11:46 ص
 

الأشغال تنهي أعمال صيانة طريق الرصيف الملوكي في معان

طريق الرصيف الملوكي في معان
 
الخميس، 13-11-2025 10:30 ص
الوكيل الإخباري-   أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال الصيانة على طريق الرصيف الملوكي في المنطقة الممتدة من دلاغة وصولاً إلى رأس النقب بمحافظة معان، ضمن مشروع متكامل يهدف إلى رفع كفاءة الطريق وتحسين مستوى السلامة المرورية عليه.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، إن أعمال المشروع شملت صيانة الأجزاء الأكثر تضرراً على طول 3 كيلومترات من الطريق، بدءاً من نقطة أمن دلاغة وحتى رأس النقب، حيث جرى تنفيذ أعمال كشط وإعادة فرش خلطة إسفلتية جديدة بسمك 6 سم، إضافة إلى دهانات مرورية جديدة وتركيب عواكس أرضية بطول 13 كيلومتراً لتعزيز الرؤية الليلية وتسهيل حركة السير.

وأكدت الوزارة أن هذه الأعمال تأتي في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة، التي تُعد شرياناً أساسياً لحركة النقل بين المحافظات، وداعماً رئيسياً للنشاطين التجاري والاقتصادي في الجنوب.

وأوضحت أن الطريق الملوكي يُعد من الطرق الحيوية التي تربط شمال المملكة بجنوبها وتخدم عدداً كبيراً من التجمعات السكانية والمناطق السياحية.

وأضافت أن تنفيذ أعمال الصيانة الدورية يأتي ضمن خطة الوزارة لضمان أعلى مستويات السلامة المرورية لمستخدمي الطرق، وإطالة عمر البنية التحتية، وتقليل تكاليف الإصلاح المستقبلية، بما ينعكس إيجاباً على التنمية المحلية والاقتصاد الوطني ورفع جودة حياة المواطنين.
 
 
