الخميس 2025-11-13 11:46 ص
 

الملك يحضر الجلسة الافتتاحية لملتقى الأعمال الأردني - الفيتنامي في هانوي

جلالة الملك عبد ﷲ الثاني
جلالة الملك عبد ﷲ الثاني
 
الخميس، 13-11-2025 10:52 ص

الوكيل الإخباري-   حضر جلالة الملك عبد ﷲ الثاني، اليوم الخميس، الجلسة الافتتاحية لملتقى الأعمال الأردني - الفيتنامي في العاصمة هانوي.

اضافة اعلان


وأكد جلالته، خلال حديثه في الجلسة، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، والاستفادة من تجربة فيتنام الاقتصادية المستندة إلى رؤيتها المتقدمة.


وأشار جلالة الملك إلى إمكانية استفادة البلدين من مزاياهما الاستثمارية لتحقيق التكامل الاقتصادي، وبناء جسر اقتصادي بين جنوب شرق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.


وتطرق جلالته إلى فرص التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين بمجال تصنيع الأدوية والإلكترونيات والمنسوجات، وفي القطاعات التكنولوجية والزراعية واللوجستية.


وبين جلالة الملك أهمية البناء على ملتقى الأعمال، وتحديد مسار للعمل من خلال تبادل الزيارات والخبرات والشراكات المؤسسية التي تضمن الاستمرارية والنتائج القابلة للتنفيذ.


وجمع الملتقى ممثلي شركات وغرف الصناعة والتجارة في البلدين لبحث آليات تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وفتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية بين مؤسسات القطاع الخاص.


وحضر الجلسة مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، وسفير الأردن غير المقيم لدى فيتنام سائد الردايدة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مدير الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام يدعو إلى الحيطة والحذر خلال حالة عدم الاستقرار الجوي

ف

فيديو الوكيل مدير المركز الوطني لمكافحة الأوبئة: الانفلونزا سريعة العدوى وننصح بالوقاية

قالت وزارة المياه والري/سلطة المياه ان حملات ضبط الاعتداءات من بداية العام الحالي وحتى بداية تشرين ثاني 2025 وفرت 31,5 مليون متر مكعب من خلال ضبط 68 بئر مخالف ، 11,519 خط مياه رئيسي و22 حفارة مخالفة ،

أخبار محلية المياه : حملة ضبط الاعتداءات توفر 31,5 مليون متر مكعب خلال 2025

المياه :ضبط حفارة مخالفة في معان تحفر بئر مخالف وحجزها

أخبار محلية المياه :ضبط حفارة مخالفة في معان تحفر بئر مخالف وحجزها

2

فن ومشاهير بدر الشعيبي يفاجئ جمهوره بزواجه الثالث ويشارك لحظات عقد القران - صورة

المعهد القضائي الأردني

أخبار محلية المعهد القضائي الأردني يحصد المرتبة الأولى عربيا بدرع التميز

سميرات يطلع على مشروعات شركة الانتشار الرقمي

أخبار محلية سميرات يطلع على مشروعات شركة الانتشار الرقمي

6

فن ومشاهير مي عز الدين وأحمد تيمور يتصدران الترند بسبب فارق العمر بينهما



 
 





الأكثر مشاهدة