سميرات يطلع على مشروعات شركة الانتشار الرقمي

الوكيل الإخباري- أطلع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات خلال زيارته لشركة الانتشار الرقمي لتطوير تكنولوجيا الانترنت بالعاصمة عمان، على أبرز مشروعاتها بمجال التسويق الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وحسب بيان الشركة اليوم الخميس، تم خلال الزيارة عرض دور الشركة في دعم منظومة الابتكار والتحول الرقمي بالمملكة وجهودها في تمكين ريادة الأعمال وتعزيز قدرة الشركات الوطنية على المنافسة إقليميا ودوليا.