سميرات يطلع على مشروعات شركة الانتشار الرقمي

وحسب بيان الشركة اليوم الخميس، تم خلال الزيارة عرض دور الشركة في دعم منظومة الابتكار والتحول الرقمي بالمملكة وجهودها في تمكين ريادة الأعمال وتعزيز قدرة الشركات الوطنية على المنافسة إقليميا ودوليا.
من جهته، أكد المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة سيف جراد، الالتزام بدعم رؤية المملكة في أن تصبح مركزا إقليميا للابتكار الرقمي والعمل على تطوير حلول تقنية مبتكرة تخدم مؤسسات القطاعين العام والخاص وتعزز بيئة الأعمال الرقمية في البلاد.
