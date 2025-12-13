إحباط 4 محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات

12:24 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/757086 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر السبت على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها أربع محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع، اضافة اعلان





اذ جرى التعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بعد رصدها في مواقع مختلفة من قبل قوات حرس الحدود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.





تم نسخ الرابط





