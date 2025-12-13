"أوقاف عجلون" تعقد امتحان مستويات تلاوة القرآن الكريم

وأكد مدير أوقاف عجلون الدكتور صفوان القضاة أن هذا الامتحان يأتي في إطار حرص وزارة الأوقاف على متابعة سير العملية التعليمية في دور القرآن الكريم، والاطمئنان على مستوى الطلبة وجودة التحصيل العلمي فيها، بما يعزز رسالة هذه الدور في ترسيخ القيم الإسلامية ونشر ثقافة القرآن الكريم بين مختلف فئات المجتمع.
وشمل الامتحان المستويات الأول والثاني والثالث، إضافة إلى مستوى الإجازة، حيث جرى تقييم الطلبة في التلاوة والحفظ وأحكام التجويد وفق المعايير المعتمدة من الوزارة.
