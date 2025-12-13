السبت 2025-12-13 07:10 م

"أوقاف عجلون" تعقد امتحان مستويات تلاوة القرآن الكريم

جانب من الامتحان
السبت، 13-12-2025 05:51 م

الوكيل الإخباري- عقدت مديرية التعليم الشرعي في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم السبت، في مسجد الشيخ مسلم بمحافظة عجلون، الامتحان الدوري لجميع مستويات تلاوة وتجويد القرآن الكريم.

وأكد مدير أوقاف عجلون الدكتور صفوان القضاة أن هذا الامتحان يأتي في إطار حرص وزارة الأوقاف على متابعة سير العملية التعليمية في دور القرآن الكريم، والاطمئنان على مستوى الطلبة وجودة التحصيل العلمي فيها، بما يعزز رسالة هذه الدور في ترسيخ القيم الإسلامية ونشر ثقافة القرآن الكريم بين مختلف فئات المجتمع.


وشمل الامتحان المستويات الأول والثاني والثالث، إضافة إلى مستوى الإجازة، حيث جرى تقييم الطلبة في التلاوة والحفظ وأحكام التجويد وفق المعايير المعتمدة من الوزارة.

 
 


