السبت 2025-12-13 07:11 م

دورة متخصصة بمجال الصحة النفسية في الطفيلة

جانب من الدورة
السبت، 13-12-2025 05:48 م

الوكيل الإخباري- نظم فرع نقابة المهندسين بالطفيلة دورة تدريبية تثقيفية متخصصة في مجال الصحة النفسية والتوتر وأثرهما على الأداء الوظيفي، استهدفت مجموعة من المهندسات والعاملات في القطاعين العام والخاص، وذلك ضمن مبادرة الملاذ الآمن للصحة النفسية ودورها في تحسين الحياة اليومية والأداء المهني.

وقال رئيس الفرع، المهندس صهيب العوران، إن تنظيم الدورة يأتي في إطار حرص النقابة على تعزيز وعي قطاع المهندسين بأهمية الصحة النفسية ودورها المحوري في تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء المهني.


وأضاف أن الدورة هدفت إلى تمكين المشاركات من اكتساب مهارات عملية تساعدهن على مواجهة التحديات المهنية بمرونة وثقة.


وتناولت الدورة مهارات إدارة التوتر واتخاذ القرارات الصحيحة، وأثرها في تحقيق التوازن النفسي والمهني، بما ينعكس إيجابا على جودة العمل والحياة اليومية للمشاركات.

 
 


