بلدية السلط تعلن عن مشروع لإنشاء مواقف سيارات طابقية وسط المدينة

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس لجنة بلدية السلط الكبرى علي البطاينة، عن خطة لإقامة مشروع مواقف سيارات طابقية بجانب مبنى البلدية، ستباشر البلدية بتنفيذه مطلع العام المقبل بعد استكمال جميع الإجراءات، من إعداد المخططات وطرح العطاء.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في دار البلدية اليوم السبت، ضم ممثلين عن بنك تنمية المدن والقرى، بحضور مدير فرع البنك في السلط ومدير الاستثمار في البلدية، بحث سبل التعاون والدعم الفني والمالي، وتسهيلات التمويل البنكي لمشاريع البلدية الخدمية والاستثمارية.



وقدم البطاينة عرضًا مفصلًا لأبرز المشاريع المزمع تنفيذها، والتي تشمل صيانة وتشغيل بيت السلط التراثي، وتطوير مركز انطلاق للحافلات، وتحديث سوق الخضار، إلى جانب مشروع المواقف الطابقية.



وأكد أن مشروع المواقف الطابقية يُعد أحد الحلول الجوهرية المقترحة للمساهمة في حل الأزمات المرورية المزمنة في قلب مدينة السلط، ما سينعكس إيجابًا على تنظيم الحركة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والتجار على حد سواء.



من جانبهم، أكد الحضور أهمية تبني معايير المشاريع الخضراء المستدامة، من خلال دعم تنفيذ أنظمة الطاقة الشمسية في هذه المشاريع.