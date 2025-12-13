بلدية السلط تعلن عن مشروع لإنشاء مواقف سيارات طابقية وسط المدينة

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في دار البلدية اليوم السبت، ضم ممثلين عن بنك تنمية المدن والقرى، بحضور مدير فرع البنك في السلط ومدير الاستثمار في البلدية، بحث سبل التعاون والدعم الفني والمالي، وتسهيلات التمويل البنكي لمشاريع البلدية الخدمية والاستثمارية.
وقدم البطاينة عرضًا مفصلًا لأبرز المشاريع المزمع تنفيذها، والتي تشمل صيانة وتشغيل بيت السلط التراثي، وتطوير مركز انطلاق للحافلات، وتحديث سوق الخضار، إلى جانب مشروع المواقف الطابقية.
وأكد أن مشروع المواقف الطابقية يُعد أحد الحلول الجوهرية المقترحة للمساهمة في حل الأزمات المرورية المزمنة في قلب مدينة السلط، ما سينعكس إيجابًا على تنظيم الحركة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والتجار على حد سواء.
من جانبهم، أكد الحضور أهمية تبني معايير المشاريع الخضراء المستدامة، من خلال دعم تنفيذ أنظمة الطاقة الشمسية في هذه المشاريع.
كما أكدوا استعداد البنك لتقديم الدعم الفني عبر إعداد دراسات الجدوى المالية للمشاريع المقترحة، أو التنسيق مع المنظمات الدولية للحصول على الدعم اللازم.
