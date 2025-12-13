المنخفض الجوي يعمّق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة

02:34 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/757095 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن المنخفض الجوي "بيرون" عمّق الأزمة الإنسانية في القطاع، مقدّرًا الخسائر الأولية بنحو 4 ملايين دولار، مع تداعيات خطيرة على الإيواء والبنية التحتية والقطاعات المختلفة. اضافة اعلان





وأوضح المكتب في بيان اليوم السبت، أن المنخفض شكّل كارثة إنسانية مركّبة فاقمت معاناة المدنيين في ظل الحصار والحرب المستمرة، مشيرًا إلى استشهاد 11 شخصًا، وجارٍ البحث عن مفقود آخر، نتيجة انهيار عدة بنايات قصفها الاحتلال سابقًا.



كما انهار 13 منزلًا على الأقل، وتضررت أو غرقت أكثر من 27 ألف خيمة من خيام النازحين، ليصل إجمالي الخيام المتضررة كليًا أو جزئيًا إلى أكثر من 53 ألف خيمة، ما أثّر مباشرة على أكثر من ربع مليون نازح يعيشون في ظروف صعبة.



وأشار البيان إلى أضرار واسعة في الشوادر والأغطية البلاستيكية ومواد العزل، إضافة إلى فقدان الفرشات والبطانيات وأدوات الطهي والمواد الأساسية داخل الخيام، كما انهارت أماكن إيواء طارئة في عدة تجمعات، ما جعل القطاع الأكثر تضررًا نتيجة تحوّل مراكز النزوح إلى برك مياه وطين.



وأكد المكتب أن تفاقم هذه الخسائر مرتبط بسياسات الاحتلال التي تمنع إدخال 300 ألف خيمة وبيوت متنقلة وكرفانات، وتعيق إنشاء ملاجئ آمنة، وتغلق المعابر أمام مواد الإغاثة والطوارئ، ما يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويعرّض المدنيين، لا سيما النساء والأطفال وكبار السن، لمخاطر جسيمة.



وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية والدول الصديقة والجهات المانحة بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال لفتح المعابر دون قيود، وإدخال مواد الإيواء والخيام والبيوت المتنقلة، وتوفير حماية إنسانية حقيقية لمئات آلاف النازحين، ومنع تكرار مشاهد الغرق والانهيار مع أي منخفضات مقبلة.

تم نسخ الرابط





