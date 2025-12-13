السبت 2025-12-13 07:11 م

تنظيم منتدى الرياضيين الأردنيين بدعم من اللجنة الأولمبية

ة
جانب من المنتدى
السبت، 13-12-2025 05:56 م
الوكيل الإخباري- نظمت لجنة اللاعبين، بدعم ومساندة من اللجنة الأولمبية الأردنية، منتدى الرياضيين الأردنيين 2025، الذي ناقش أبرز القضايا التي تهم الرياضيين وتعزيز مسيرتهم الاحترافية ضمن بيئة رياضية آمنة.اضافة اعلان


وتضمّن المنتدى ثلاث جلسات رئيسية تناولت: العقلية الرياضية والتعامل مع الضغوط، والاحتراف الرياضي وبناء المسار المهني، إضافة إلى الأمان الرياضي ومحاربة الإساءة والتحرش.

وناقش المتحدثون سبل تطوير الأداء الذهني، والانتقال إلى الاحتراف، وبناء العلامة الشخصية للرياضي، إلى جانب آليات حماية اللاعبين وتعزيز منظومة الأمان في القطاع الرياضي.

وشارك في المنتدى لاعبون ولاعبات مثلوا الأردن في ألعاب التضامن الإسلامي، إضافة إلى لاعبين ولاعبات شاركوا في الألعاب الآسيوية للشباب 2025، ضمن إطار يهدف إلى دعم الجيل الحالي من الرياضيين وتمكينهم من تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المتخصصة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

شؤون برلمانية المصري: الهجوم على الأونروا محاولة لطمس حقوق اللاجئين وفرض أمر واقع بالقوة.

ت

أخبار محلية الأردن يدين مصادقة الاحتلال على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة في الضفة الغربية

ة

أخبار محلية الأمن: وفاة جديدة لشاب بمدفأة "الشموسة".. والتحفظ على 5 آلاف مدفأة لفحصها

ة

أخبار محلية تنظيم منتدى الرياضيين الأردنيين بدعم من اللجنة الأولمبية

ت

فلسطين 4 شهداء جراء قصف الاحتلال غرب مدينة غزة

ا

أخبار محلية "أوقاف عجلون" تعقد امتحان مستويات تلاوة القرآن الكريم

ت

أخبار محلية دورة متخصصة بمجال الصحة النفسية في الطفيلة

ت

أخبار محلية بلدية السلط تعلن عن مشروع لإنشاء مواقف سيارات طابقية وسط المدينة



 






الأكثر مشاهدة