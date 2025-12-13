تنظيم منتدى الرياضيين الأردنيين بدعم من اللجنة الأولمبية

05:56 م

الوكيل الإخباري- نظمت لجنة اللاعبين، بدعم ومساندة من اللجنة الأولمبية الأردنية، منتدى الرياضيين الأردنيين 2025، الذي ناقش أبرز القضايا التي تهم الرياضيين وتعزيز مسيرتهم الاحترافية ضمن بيئة رياضية آمنة.





وتضمّن المنتدى ثلاث جلسات رئيسية تناولت: العقلية الرياضية والتعامل مع الضغوط، والاحتراف الرياضي وبناء المسار المهني، إضافة إلى الأمان الرياضي ومحاربة الإساءة والتحرش.



وناقش المتحدثون سبل تطوير الأداء الذهني، والانتقال إلى الاحتراف، وبناء العلامة الشخصية للرياضي، إلى جانب آليات حماية اللاعبين وتعزيز منظومة الأمان في القطاع الرياضي.



وشارك في المنتدى لاعبون ولاعبات مثلوا الأردن في ألعاب التضامن الإسلامي، إضافة إلى لاعبين ولاعبات شاركوا في الألعاب الآسيوية للشباب 2025، ضمن إطار يهدف إلى دعم الجيل الحالي من الرياضيين وتمكينهم من تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المتخصصة.

