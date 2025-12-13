السبت 2025-12-13 07:12 م

"هيئة الاعتماد" تعقد دورة تدريبية في مجال الجودة

السبت، 13-12-2025 04:17 م
الوكيل الإخباري- عقدت هيئة الاعتماد وضمان الجودة، اليوم السبت، دورة تدريبية لأعضاء هيئات تدريس في مؤسسات التعليم العالي، بعنوان "مقيّم جودة معتمد لمؤسسات التعليم العالي.اضافة اعلان


وقال نائب رئيس الهيئة، الدكتور سعد بني محمد، خلال افتتاحه فعاليات الدورة، إن الجودة لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت ضرورة ملحّة لبقاء المؤسسات التعليمية وتعزيز تنافسيتها.

وأضاف أن هذا البرنامج التدريبي يهدف إلى تمكين الكوادر الأكاديمية والإدارية من أدوات التقييم المؤسسي والذاتي، ونشر ثقافة الجودة بوصفها ركيزة أساسية للارتقاء بمستوى المخرجات التعليمية، وضمان توافقها مع المعايير الوطنية والدولية.

وتضمنت الدورة محاضرات تخصصية وجلسات تطبيقية قدمها فريق من خبراء الهيئة، من بينهم مديرة ضمان الجودة والتصنيف، الدكتورة آمال الطراونة، التي تناولت محاور متقدمة في التقييم الفني، وإعداد التقارير الذاتية، ووضع التقديرات، إضافة إلى تطبيقات عملية للمشاركين.
 
 


