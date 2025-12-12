الجمعة 2025-12-12 10:30 ص

إخلاء منزل تعرض لانهيار جزئي في الشونة الشمالية

الوكيل الإخباري-    أخلت الأجهزة الأمنية مساء أمس، قاطني منزل مكون من طابقين في الشونة الشمالية، إثر تعرضت أجزاء منه للانهيار دون وقوع إصابات، تزامنا مع هطول الأمطار الغزيرة.

وقال متصرف لواء الأغوار الشمالية، خالد الكساسبة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن إخلاء المنزل جاء إثر الكشف عليه من قبل كوادر الدفاع المدني والأجهزة الأمنية وبلدية معاذ بن جبل وسلطة وادي الأردن، وانهيار أجزاء عديدة من طبقة سقوفه، حفاظاً على سلامة قاطنيه وعددهم 6 أفراد جرى تأمينهم بسكن ومستلزمات معيشية وتموينية، إضافة إلى إخلاء عدد من سكان المنازل المجاورة له احترازيا.


وبين، أنه جرى إزالة الأنقاض من قبل كوادر وآليات الجهات المعنية حفاظا على السلامة العامة، مشيرا إلى أنه سيتم لاحقا تشكيل لجنة فنية هندسية للكشف على المنزل لاتخاذ القرار المناسب بشأن مدى صلاحيته للسكن أو خطورته التي تستدعي إزالته بالكامل.

 
 


