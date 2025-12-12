إخلاء منزل تعرض لانهيار جزئي في الشونة الشمالية

الوكيل الإخباري- أخلت الأجهزة الأمنية مساء أمس، قاطني منزل مكون من طابقين في الشونة الشمالية، إثر تعرضت أجزاء منه للانهيار دون وقوع إصابات، تزامنا مع هطول الأمطار الغزيرة.

وقال متصرف لواء الأغوار الشمالية، خالد الكساسبة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن إخلاء المنزل جاء إثر الكشف عليه من قبل كوادر الدفاع المدني والأجهزة الأمنية وبلدية معاذ بن جبل وسلطة وادي الأردن، وانهيار أجزاء عديدة من طبقة سقوفه، حفاظاً على سلامة قاطنيه وعددهم 6 أفراد جرى تأمينهم بسكن ومستلزمات معيشية وتموينية، إضافة إلى إخلاء عدد من سكان المنازل المجاورة له احترازيا.