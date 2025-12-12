إخلاء منزل تعرض لانهيار جزئي في الشونة الشمالية

وقال متصرف لواء الأغوار الشمالية، خالد الكساسبة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن إخلاء المنزل جاء إثر الكشف عليه من قبل كوادر الدفاع المدني والأجهزة الأمنية وبلدية معاذ بن جبل وسلطة وادي الأردن، وانهيار أجزاء عديدة من طبقة سقوفه، حفاظاً على سلامة قاطنيه وعددهم 6 أفراد جرى تأمينهم بسكن ومستلزمات معيشية وتموينية، إضافة إلى إخلاء عدد من سكان المنازل المجاورة له احترازيا.
وبين، أنه جرى إزالة الأنقاض من قبل كوادر وآليات الجهات المعنية حفاظا على السلامة العامة، مشيرا إلى أنه سيتم لاحقا تشكيل لجنة فنية هندسية للكشف على المنزل لاتخاذ القرار المناسب بشأن مدى صلاحيته للسكن أو خطورته التي تستدعي إزالته بالكامل.
