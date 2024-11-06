 
الأربعاء 2024-11-06 01:22 م
 

إدارة الأزمات يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المرتقبة

المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
الأربعاء، 06-11-2024 01:05 م

الوكيل الإخباري-   أصدر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات تحذيرات هامة بشأن الحالة الجوية السائدة في المملكة اعتباراً من ساعات بعد ظهر اليوم الأربعاء، وذلك بسبب توقعات بتأثيرات مناخية قاسية خلال اليوم وغدٍ الخميس.

وأكد المركز أن هناك خطراً من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، مع إمكانية امتداد تأثيرات هذه السيول إلى مناطق أخرى.

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كما حذر من خطر العواصف الرعدية، التي قد ترافقها هطولات من حبات البرد، ما يزيد من حدة المخاطر على الطرقات والمناطق السكنية.

وأشار المركز إلى خطورة تدني مدى الرؤية الأفقية في المناطق الصحراوية والبادية، نتيجة للغبار العالق في الأجواء، الأمر الذي قد يؤثر على حركة المرور والتنقل.

كما وجه المركز تنبيهًا خاصًا للسائقين في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، مشدداً على ضرورة الحذر من خطر الإنزلاق على الطرقات.

ودعا المركز جميع المواطنين والمقيمين إلى اتباع إجراءات السلامة والتقيد بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، بما في ذلك تجنب النزول إلى الأودية والمناطق المنخفضة، وتوخي الحذر أثناء القيادة في الظروف الجوية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات سيوافي الجميع بالتحديثات المستمرة حول الحالة الجوية، ويحث الجميع على متابعة التقارير والتنبيهات في حال حدوث أي تطورات.

 
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