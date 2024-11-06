إدارة الأزمات يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المرتقبة

الوكيل الإخباري- أصدر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات تحذيرات هامة بشأن الحالة الجوية السائدة في المملكة اعتباراً من ساعات بعد ظهر اليوم الأربعاء، وذلك بسبب توقعات بتأثيرات مناخية قاسية خلال اليوم وغدٍ الخميس.



وأكد المركز أن هناك خطراً من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، مع إمكانية امتداد تأثيرات هذه السيول إلى مناطق أخرى.

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