توقيف شخص 15 يوما بعد تقديمه مستند رسمي مزوّر لأمانة عمان

الوكيل الإخباري- قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف شخص 15 يوما في مركز إصلاح وتأهيل ماركا على ذمة التحقيق بجناية التزوير بأوراق رسمية واستعمال مستند رسمي مزوّر مع العلم ‏قدمها لأمانة عمّان.

