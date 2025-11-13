ارتفاع أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن الخميس

الخميس 2025-11-13 02:34 م
 

ارتفاع أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن
الوكيل الإخباري-   شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا بمقدار 70 قرشا، وفق التسعيرة الثانية الصادرة اليوم الخميس عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات .

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 "الأكثر تداولاً بين المواطنين" 86.3 دينار ، فيما بلغ سعر الشراء 83 دينار .

وتالياً التسعيرة :

Image1_1120251311501797561949.jpg

 
 
