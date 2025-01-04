إدارة السير تحذر السائقين في الأردن

الوكيل الإخباري- حذرت إدارة السير المركزية من عدم تثبيت السائقين للحمولة الموضوعة داخل مركباتهم أثناء سيرها على الطرقات.

اضافة اعلان

وقالت الإدارة في منشور توعوي عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك:"قيادة المركبــة دون تثبيت حمولتها، خطر متحرك، يستوجب الإجراء القانوني".