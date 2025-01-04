 
السبت 2025-01-04 04:35 م
 

إدارة السير تحذر السائقين في الأردن

ادارة السير
إدارة السير
السبت، 04-01-2025 04:00 م

الوكيل الإخباري-   حذرت إدارة السير المركزية من عدم تثبيت السائقين للحمولة الموضوعة داخل مركباتهم أثناء سيرها على الطرقات.

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وقالت الإدارة في منشور توعوي عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك:"قيادة المركبــة دون تثبيت حمولتها، خطر متحرك، يستوجب الإجراء القانوني".

 

وأشارت الإدارة إلى أن ذلك الفعل يستوجب إجراء قانونيا بحق السائق الذي خالف تعليمات السلامة المرورية وعرض حياة الآخرين وممتلكاتهم لخطر محدق.

 
gnews

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