الأحد 2025-10-05 01:44 م
 

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة البلقاء التطبيقية والجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات

جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة البلقاء التطبيقية
 
الأحد، 05-10-2025 12:42 م

الوكيل الإخباري-وقّعت جامعة البلقاء التطبيقية مذكرة تفاهم مع الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات، لتعزيز التعاون في مجالات التوعية والوقاية من المخدرات.

اضافة اعلان

 

ووقّع المذكرة عن الجامعة رئيسها الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، وعن الجمعية رئيسها سعادة الدكتور موسى الطريفي.

وتهدف المذكرة إلى توحيد الجهود بين الطرفين في مواجهة آفة المخدرات، من خلال نشر الوعي بمخاطرها وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، وتنظيم فعاليات مشتركة تسلط الضوء على دور التعليم العالي في الوقاية منها، إلى جانب إجراء دراسات وأبحاث متخصصة تعالج أسباب انتشارها وطرق الحد منها، وذلك في إطار منظومة التشريعات الناظمة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

أخبار محلية الطاقة: حفر 13 بئرا غازيا في الريشة ضمن البرنامج الثاني لرؤية التحديث

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية وزير التربية: استمرار تخصيص قطع أراض بنصف السعر للمعلمين

عجلون: رؤساء جمعيات يدعون لتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة

أخبار محلية محافظ عجلون يتفقد مديرية صحة المحافظة

إطلاق المركز الإقليمي للتميز للصيادلة في عمان

أخبار محلية إطلاق المركز الإقليمي للتميز للصيادلة في عمان

56412

فن ومشاهير نجل فضل شاكر يعلق على تسليم والده لنفسه

جانب من التكريم

أخبار محلية رئيس الوزراء يرعى حفل التكريم السنوي للمعلمين بمناسبة يوم المعلم العالمي

أمانة عمان

أخبار محلية أمانة عمان تنفذ ممشى في شارع الستين بمنطقة زهران

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة البلقاء التطبيقية والجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات



 
 





الأكثر مشاهدة