توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة البلقاء التطبيقية والجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات

الوكيل الإخباري-وقّعت جامعة البلقاء التطبيقية مذكرة تفاهم مع الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات، لتعزيز التعاون في مجالات التوعية والوقاية من المخدرات.

اضافة اعلان