الأحد 2025-10-05 01:44 م
 

نجل فضل شاكر يعلق على تسليم والده لنفسه

محمد ووالده فضل شاكر
 
الأحد، 05-10-2025 01:09 م

الوكيل الإخباري-   أثار محمد فضل شاكر، نجل الفنان اللبناني فضل شاكر، تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل بعد تعليقه المؤثر على خطوة والده بتسليم نفسه للسلطات اللبنانية، عقب سنوات من الملاحقة القضائية والأمنية.

ونشر محمد عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام عبارة تحمل مشاعر مختلطة من الحزن والأمل، قال فيها:
"إن مع العسر يسرا.. مهما ضاق الطريق فإن فرج الله أقرب مما تظن."


كلماته لاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور، وعبّرت عن حجم الألم والمعاناة التي عاشتها العائلة منذ أحداث عبرا في 2013، والتي غيّرت مجرى حياة فضل شاكر وأدخلته في صراع قانوني مع الدولة استمر لأكثر من عشر سنوات.

 

