نجل فضل شاكر يعلق على تسليم والده لنفسه

ونشر محمد عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام عبارة تحمل مشاعر مختلطة من الحزن والأمل، قال فيها:
"إن مع العسر يسرا.. مهما ضاق الطريق فإن فرج الله أقرب مما تظن."
كلماته لاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور، وعبّرت عن حجم الألم والمعاناة التي عاشتها العائلة منذ أحداث عبرا في 2013، والتي غيّرت مجرى حياة فضل شاكر وأدخلته في صراع قانوني مع الدولة استمر لأكثر من عشر سنوات.
