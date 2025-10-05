الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني للاستيلاء على 35 دونما شرق قلقيلية

الوكيل الإخباري- صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط استيطاني جديد يستهدف الاستيلاء على 35 دونمًا من أراضي قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية، منيف نزال، إن الاحتلال نشر عبر الإعلام العبري مخططًا يقضي بالاستيلاء على 35.31 دونمًا من أراضي القرية، تقع في الحوض رقم (10) بمنطقة "واد بروص"، شمالي القرية.