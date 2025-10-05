الأحد 2025-10-05 01:44 م
 

الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني للاستيلاء على 35 دونما شرق قلقيلية

علم فلسطين
علم فلسطين
 
الأحد، 05-10-2025 11:15 ص

الوكيل الإخباري-   صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط استيطاني جديد يستهدف الاستيلاء على 35 دونمًا من أراضي قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية، منيف نزال، إن الاحتلال نشر عبر الإعلام العبري مخططًا يقضي بالاستيلاء على 35.31 دونمًا من أراضي القرية، تقع في الحوض رقم (10) بمنطقة "واد بروص"، شمالي القرية.


وأوضح نزال أن المخطط يهدف إلى بناء 58 وحدة استعمارية جديدة لصالح مستعمرة "متسبي يشاي"، المقامة على أراضي القرية.

 
 
