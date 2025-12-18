إصابة بالغة بتدهور وانقلاب صهريج نفط على الطريق الصحراوي

وقال النقيب أيمن الحراحشة من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم إسعاف الإصابة إلى مستشفى الاميرة سلمى وتواجدت المجموعات في الموقع علمًا أنّ المركبة كانت خارج حرم الشارع العام.
-
أخبار متعلقة
-
الأردنية للسياحة الوافدة تقيم حفلها التكريمي السنوي الثاني والعشرين
-
تأخير دوام المدارس في لواء بصيرا حتى العاشرة صباحا
-
السير للمواطنين: لا تحولوا مواكب الفرح إلى حزن
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
الأمن ينعى هاشم الخلايلة
-
فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
جامعات تؤجل دوام العاملين الخميس وتحول محاضرات الطلبة إلى التعليم عن بُعد
-
تربية القصر تؤخر دوام الطلبة ليوم غدٍ الخميس إلى الساعة العاشرة صباحًا