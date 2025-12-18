إصابة بالغة بتدهور وانقلاب صهريج نفط على الطريق الصحراوي

08:44 ص

الوكيل الإخباري- أصيب سائق فجر اليوم الخميس، بإصابات بالغة جراء تدهور وانقلاب صهريج محمّل بمادة الديزل على الطريق الصحراوي، في منطقة ضبعة باتجاه عمان.





وقال النقيب أيمن الحراحشة من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم إسعاف الإصابة إلى مستشفى الاميرة سلمى وتواجدت المجموعات في الموقع علمًا أنّ المركبة كانت خارج حرم الشارع العام.

