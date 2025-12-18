الخميس 2025-12-18 09:09 ص

إصابة بالغة بتدهور وانقلاب صهريج نفط على الطريق الصحراوي

الدفاع المدني
الدفاع المدني
الخميس، 18-12-2025 08:44 ص
الوكيل الإخباري-    أصيب سائق فجر اليوم الخميس، بإصابات بالغة جراء تدهور وانقلاب صهريج محمّل بمادة الديزل على الطريق الصحراوي، في منطقة ضبعة باتجاه عمان.اضافة اعلان


وقال النقيب أيمن الحراحشة من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم إسعاف الإصابة إلى مستشفى الاميرة سلمى وتواجدت المجموعات في الموقع علمًا أنّ المركبة كانت خارج حرم الشارع العام.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأردنية للسياحة الوافدة تقيم حفلها التكريمي السنوي الثاني والعشرين

أخبار محلية الأردنية للسياحة الوافدة تقيم حفلها التكريمي السنوي الثاني والعشرين

عرب

عربي ودولي قتلى وإصابات بين مدنيين بهجوم مسيّرات أوكرانية غربي روسيا

الدفاع المدني

أخبار محلية إصابة بالغة بتدهور وانقلاب صهريج نفط على الطريق الصحراوي

تأخير دوام المدارس في لواء بصيرا حتى العاشرة صباحا

أخبار محلية تأخير دوام المدارس في لواء بصيرا حتى العاشرة صباحا

ادارة السير

أخبار محلية السير للمواطنين: لا تحولوا مواكب الفرح إلى حزن

مبنى مجلس الأعيان

شؤون برلمانية مجلس الأعيان يناقش اليوم مشروع قانون الموازنة العامة 2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: الرسوم الجمركية هي كلمتي المفضلة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: الولايات المتحدة تشهد أول "هجرة عكسية" منذ نصف قرن



 






الأكثر مشاهدة