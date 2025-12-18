80 ألف مشجع يملؤون لوسيل بنهائي كأس العرب بين النشامى والمغرب

يُعد ملعب لوسيل واحدا من أبرز المنشآت الرياضية في منطقة الشرق الأوسط، وهو الملعب الذي استضاف المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022.
يمتاز هذا المعلم الرياضي بتصميمه المعماري الفريد الذي يجمع بين الثقافة العربية التقليدية والتقنيات الحديثة، حيث يتسع لـ 80,000 مشجع ويوفر تجربة رياضية استثنائية بفضل مرافقه العالمية.
الملعب كان أيضا شاهدا على العديد من المباريات المهمة في كأس العالم، بما في ذلك المواجهة الشهيرة بين الأرجنتين وفرنسا في نهائي البطولة.
