الخميس 2025-12-18 05:33 م

80 ألف مشجع يملؤون لوسيل بنهائي كأس العرب بين النشامى والمغرب

الجماهير الأردنية
الخميس، 18-12-2025 04:33 م

الوكيل الإخباري-   يشهد ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، الخميس، المباراة النهائية لبطولة كأس العرب 2025، بين منتخب النشامى والمنتخب المغربي، في واحدة من أكثر المباريات المنتظرة في البطولة.

يُعد ملعب لوسيل واحدا من أبرز المنشآت الرياضية في منطقة الشرق الأوسط، وهو الملعب الذي استضاف المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022.


يمتاز هذا المعلم الرياضي بتصميمه المعماري الفريد الذي يجمع بين الثقافة العربية التقليدية والتقنيات الحديثة، حيث يتسع لـ 80,000 مشجع ويوفر تجربة رياضية استثنائية بفضل مرافقه العالمية.


الملعب كان أيضا شاهدا على العديد من المباريات المهمة في كأس العالم، بما في ذلك المواجهة الشهيرة بين الأرجنتين وفرنسا في نهائي البطولة.

 
 


