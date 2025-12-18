80 ألف مشجع يملؤون لوسيل بنهائي كأس العرب بين النشامى والمغرب

الوكيل الإخباري- يشهد ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، الخميس، المباراة النهائية لبطولة كأس العرب 2025، بين منتخب النشامى والمنتخب المغربي، في واحدة من أكثر المباريات المنتظرة في البطولة.

يُعد ملعب لوسيل واحدا من أبرز المنشآت الرياضية في منطقة الشرق الأوسط، وهو الملعب الذي استضاف المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022.



يمتاز هذا المعلم الرياضي بتصميمه المعماري الفريد الذي يجمع بين الثقافة العربية التقليدية والتقنيات الحديثة، حيث يتسع لـ 80,000 مشجع ويوفر تجربة رياضية استثنائية بفضل مرافقه العالمية.