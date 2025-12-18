العيسوي: الأردن يمضي بثقة بقيادته الهاشمية ومسارات التحديث ركيزة قوة الدولة

وفي مستهل اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي أكد العيسوي أن الأردن، بقيادته الهاشمية التاريخية، ظلّ على الدوام قريبًا من الناس، يصغي لنبضهم، ويقرأ تطلعاتهم، ويمضي بثقة نحو المستقبل، مستشهدًا بما أكده جلالة الملك في خطاب العرش السامي بأن الأردن وُلد في قلب التحديات لكنه خرج منها أقوى، وأن العزيمة الأردنية لا تعرف المستحيل.
وأشار العيسوي إلى أن قوة الأردن تنبع من تماسك شعبه ووعيه، ومن الإيمان بأن الإنجاز هو الطريق الوحيد للمستقبل، مؤكدًا أن رؤية جلالة الملك تقوم على الثبات والشجاعة والاعتماد على الأردنيين سندًا وعضدًا ورصيدًا لا ينفد.
وبيّن أن مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري التي يقودها جلالة الملك تهدف إلى بناء دولة قوية مزدهرة تليق بأبنائها، وتضمن حياة كريمة لكل مواطن، من خلال تطوير التعليم والصحة والبنية التحتية والطاقة والفرص الاقتصادية.
وأشاروا إلى أن الأردنيين يقفون اليوم خلف جلالة الملك وسمو ولي العهد بثقة راسخة، تقديرًا لجهودهما المتواصلة في تحسين حياة المواطن وتعزيز قدرات الدولة.
وأكد الحضور أن أبناء الأردن سيبقون في مقدمة العاملين من أجل الوطن، يبذلون الجهد ويواصلون العطاء في مختلف الميادين، ماضين خلف قيادة جلالة الملك التي أرست نهجًا واضحًا في البناء والإصلاح، ورسّخت مكانة الأردن كدولة ثابتة المواقف في محيط مليء بالتحديات.
-
أخبار متعلقة
-
عمان تتأهب لنهائي كأس العرب 2025 بأجواء حماسية ودعوات لا تتوقف
-
مباراة النشامى والمغرب في نهائي كأس العرب بموعدها المحدد
-
تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية بين الأردن ومصر
-
مهرجان التمور الأردنية حصاد سنوات من الإنجاز وترجمة لرؤية التحديث الاقتصادي
-
الصفدي يحاضر في جامعة اليرموك حول السياسة الخارجية الأردنية
-
"التدريب المهني" تختتم دورة متخصصة في السلامة المهنية
-
وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد في الأغوار الشمالية
-
الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم