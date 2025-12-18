الخميس 2025-12-18 05:32 م

العيسوي: الأردن يمضي بثقة بقيادته الهاشمية ومسارات التحديث ركيزة قوة الدولة

خلال لقائه وفدا من أبناء عشائر حلحول- الخليل بالأردن
الخميس، 18-12-2025 03:46 م

الوكيل الإخباري-     التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، وفدا من أبناء عشائر حلحول/ الخليل في الاردن، اليوم الخميس.

وفي مستهل اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي أكد العيسوي أن الأردن، بقيادته الهاشمية التاريخية، ظلّ على الدوام قريبًا من الناس، يصغي لنبضهم، ويقرأ تطلعاتهم، ويمضي بثقة نحو المستقبل، مستشهدًا بما أكده جلالة الملك في خطاب العرش السامي بأن الأردن وُلد في قلب التحديات لكنه خرج منها أقوى، وأن العزيمة الأردنية لا تعرف المستحيل.

وأشار العيسوي إلى أن قوة الأردن تنبع من تماسك شعبه ووعيه، ومن الإيمان بأن الإنجاز هو الطريق الوحيد للمستقبل، مؤكدًا أن رؤية جلالة الملك تقوم على الثبات والشجاعة والاعتماد على الأردنيين سندًا وعضدًا ورصيدًا لا ينفد.


وبيّن أن مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري التي يقودها جلالة الملك تهدف إلى بناء دولة قوية مزدهرة تليق بأبنائها، وتضمن حياة كريمة لكل مواطن، من خلال تطوير التعليم والصحة والبنية التحتية والطاقة والفرص الاقتصادية.

 

 وعبّر المتحدثون من وفدي عشائر حلحول والجبور عن اعتزازهم العميق بالأسرة الهاشمية، مؤكدين أن الهاشميين ظلّوا عبر التاريخ عنوانًا للنبل والوفاء، وحملة رسالة أصيلة امتدت جذورها في وجدان الأمة. 
وأشاروا إلى أن الأردنيين يقفون اليوم خلف جلالة الملك وسمو ولي العهد بثقة راسخة، تقديرًا لجهودهما المتواصلة في تحسين حياة المواطن وتعزيز قدرات الدولة.


وأكد الحضور أن أبناء الأردن سيبقون في مقدمة العاملين من أجل الوطن، يبذلون الجهد ويواصلون العطاء في مختلف الميادين، ماضين خلف قيادة جلالة الملك التي أرست نهجًا واضحًا في البناء والإصلاح، ورسّخت مكانة الأردن كدولة ثابتة المواقف في محيط مليء بالتحديات.

 
 


