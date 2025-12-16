ارتفاع كبير على أسعار الذهب محليًا في التسعيرة الثانية

وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا في السوق المحلية، إلى 87.200 دينار، مقابل 83.600 دينار للشراء بواقع ارتفاع نصف دينار للغرام الواحد على سعر البيع.
وتالياً التسعيرة :
