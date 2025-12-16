ارتفاع كبير على أسعار الذهب محليًا في التسعيرة الثانية

الثلاثاء 2025-12-16 05:58 م

الثلاثاء، 16-12-2025 05:17 م
الوكيل الإخباري-   شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا ملحوظًا في التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا في السوق المحلية، إلى 87.200 دينار، مقابل 83.600 دينار للشراء بواقع ارتفاع نصف دينار للغرام الواحد على سعر البيع.

وتالياً التسعيرة :


Image1_1220251617146713580358.jpg
 
 


